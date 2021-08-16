Akşener dehşete düşüren o görüntüleri paylaştı: Derhal askerlerimizi o bataklıktan çekin

Kabil Havalimanı'ndaki dehşete düşüren görüntüleri paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hükümete sert tepki gösterdi. Akşener, "ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!" dedi.

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Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi sonrasında halk arasında panik ve korku büyüyor… Binlerce insan Kabil Havalimanı’nda uçak bularak kaçmak istiyor.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hükümete seslendi. Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, şu ifadeleri kullandı;

“Çıkmış hâlâ, “Türk askeri Afganistan’da kalmalı.” diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD’ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!”

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