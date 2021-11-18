Akşener’den Erdoğan’a faiz eleştirisi: Mutlu musun?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın @RTErdogan?" diye sordu.

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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmesine siyasilerden tepkiler sürüyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, , Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı etiketleyerek, “Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın @RTErdogan?” diye sordu.

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