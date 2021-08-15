Aksu: Vakıfbank vekilliğinden ayrıldık

Köprülerden kaçak geçenlerin icra takibinin, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu'ya verildiği iddia edilmişti. Murat Aksu, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu avukat Murat Aksu, kamu bankaları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki kaçak geçiş dosyalarının icra takibinin kendi hukuk bürolarına verildiği iddiasını cevapladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in TBMM'ye bu yönde verdiği önergenin doğru olmadığını savunan Aksu şunları söyledi:

– 4 eşit ortaklı Avukatlık ortaklığımızda Ziraat Bankası ve Halkbank icra dosyaları takip edilmediği gibi, Abdülkadir Aksu'nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlaması üzerine, uzun yıllar öncesinden beri avukatlığını yaptığımız Vakıfbank vekilliğinden 29.05.2019 tarihinde istifa ettik, takibimizde olan tüm dosyaları Banka'ya iade ettik ve o tarihten bugüne kadar tek bir icra ya da dava dosyası dahi almadık. ASC Avukatlık Ortaklığı olarak borç yapılandırmaları başta olmak üzere Türkiye'nin en önde gelen hukuk bürolarından biriyiz ve bu alanda tüm Bankalarla bazen Bankalar bazen müşteriler tarafında hizmet vermekteyiz.

“KÜÇÜK KISMINI TAKİP EDİYORUZ”

– Ancak etik anlayışımız sebebi ile Vakıfbank'ın bankalar konsorsiyumu içinde lider banka olduğu işlerde de ne Banka ne de Borçlu tarafında avukatlık hizmeti vermedik. Toplam 180 kişinin çalıştığı Avukatlık Ortaklığımızın yaklaşık 120 kişilik bir icra departmanı vardır ve özel bankalar başta olmak üzere çok sayıda müvekkilimize hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda özel hukuk tüzel kişiliği olan Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nin de alacaklı olduğu bazı dosyaların küçük bir kısmının takibi başkaca onlarca hukuk bürosunun yanı sıra tarafımızca da yapılmaktadır.