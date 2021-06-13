Ali Babacan: İki yılda 130 milyar doları cayır cayır sattılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitch yayıncısı Jahrein’in konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları söyledi:

“İKİ YILDA 130 MİLYAR DOLARI CAYIR CAYIR SATTILAR”

* Erken seçime her an hazırız, sorun yok. Ama hükümet ister mi ben ondan emin değilim. Ülke şu anda derin bir ekonomik kriz içindeyken, Merkez Bankası’nın rezervleri eksi 60 milyar dolara düştü.

* Biz rezervi 2002’de, 27 milyarla dolarla teslim aldık. 27 milyarı tam 136 milyar dolara çıkardık. Bunu benim ekonomi bakanı olduğum dönemde yaptık.

* Taraflı Cumhurbaşkanı, bakan el ele verdi iki yılda 130 milyar doları cayır cayır sattılar ve rezerv eksi 60 milyar dolara düştü. Onun için dolar kurunu kontrol edemiyorlar şu anda.

“BÖYLE BİR DÖNEMDE SEÇİME GİDER Mİ CUMHURBAŞKANI BEN EMİN DEĞİLİM”

* Ülkenin hazine borcunu 2 yılda ikiye katladılar. Bunların hepsi maalesef son iki yılda oldu. Varlık Fonu kurdular 65 milyar lira zararda, sadece Türk Lirası olarak borca girmiş durumda.

* Ayrıca 12 milyar dolar dışarıya borçlandılar, dolayısıyla gerçekten sıkıntı büyük. Bu kadar enflasyonun yüksek olduğu işsizliğin yüksek olduğu, yoksulluğun olduğu, yoksulluk intiharlarının olduğu bir ülkede böyle bir dönemde seçime gider mi Cumhurbaşkanı ben emin değilim.

* Kaybedeceğini bile bile seçime gitmez diye düşünüyorum. Bir süre daha bu ülkeyi düzeltmek için sorunları çözmek için çaba gösterecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu çabanın da asla sonuç vermeyeceğini kesinlikle biliyorum.

“ESNAF DESTEĞİNİ BÜYÜK BİR MÜJDE OLARAK AÇIKLIYOR”

* Tarım paketi açıklıyorlar, esnaf paketi açıklıyorlar, pandemi paketi açıklıyorlar. Bir kişinin işverene bir aylık maliyeti asgari ücret üzerinden 4 bin 200 lira.

* İş veren 3-5 kişi çalıştırıyorsa düşünün… En fazla esnaf desteği bir defalık 5 bin lira. Büyük bir müjde olarak bunu açıklıyor.

“BAHÇELİ’NİN NE YAPACAĞI HİÇ BELLİ OLMUYOR”

* Seçim tarihi için bir faktör de biliyorsunuz hükümetin küçük ortağı Sayın Bahçeli. Onun ne yapacağı hiç belli olmuyor.

* 2002 yılındaki erken seçimi o tetikledi. 2018′ deki seçim bir erken seçim ve o tetikledi.

* Şu anda da hükümetin bir ortağı olarak ‘ya seçime gidelim ya da ben desteğimi çekiyorum’ dediği anda ülke apar topar mecburen seçime gitmek zorunda kalır. Onu da biz öngöremiyoruz, ne zaman kalır, nasıl olur… Ama biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

“KANAL İSTANBUL’U 3-4 YIL ÖTELESENİZ O PARAYLA TARIMSAL SULAMA SORUNUNU ÇÖZERSİNİZ”

* Kanal İstanbul’un çevre etki analizi doğru düzgün yapılmadı. Cumhurbaşkanı ‘ben inadına bunu yapacağım’ diyor. Cumhurbaşkanı bunu deyince ‘çevre raporunu yaz getir ben inadına bunu yapacağım’ dediğinde çevre raporu nasıl gelir önünüze, uyduruk bir şey gelecek.

* Halbuki bağımsız, tarafsız çevre etki analizinin yapılması gerekiyor Kanal İstanbul’un. Bugün Kanal İstanbul’un maliyeti en az 20 milyar dolar. Halbuki su çok kıymetli bir kaynak. Bizim toprağımızın suyla buluşması gerekiyor.

* Kanal İstanbul’un maliyeti en az 20, 60 milyara kadar giden tahminler var. Türkiye’deki tarımsal sulama projelerinin tamamını topladığınızda 22 milyar dolar ediyor.

* Yani Kanal İstanbul’u şöyle 3-4 yıl bir öteleseniz o parayla Türkiye’deki tarım arazilerindeki her bir noktaya suyu götürebiliyorsunuz.