Ali Babacan’dan Merkez Bankası’na yanıt

Merkez Bankası'nın yükselen kura karşılık kamuoyunu uyardığı açıklamasına tepki gösteren DEVA Partisi lideri Ali Babacan,“Merkez Bankasına tavsiyem kamuoyunu değil, Beştepe'yi uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası'nın ‘kur' açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yanıt geldi.

Doların 13 TL'yi geçmesi üzerine, Merkez Bankası “Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur” açıklaması yapmıştı.

Babacan, Merkez Bankası'nın açıklamasına verdiği yanıtta “Merkez Bankasına tavsiyem kamuoyunu değil, Beştepe’yi uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada” dedi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması