Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 6 Ekim 2021 Çarşamba günü 1.748 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 501 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.376 TL.

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Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Hazine tahvilleri getirilerindeki artışın altının çekiciliğini azaltmasıyla gerilerken yatırımcılar bu hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ons başına %0.1 düşüşle 1,758.06 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,758.40 dolara geriledi. Yılın en yüksek seviyelerinde bulunan dolar, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altının çekiciliğini azaltırken ABD’nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 495 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Ekim 2021 Çarşamba günü 5.0214 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 811 TL, satış 828 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 818 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.342 TL, satış 3.376 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.334 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.623 TL, satış 1.656 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.637 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.280 TL, satış 3.313 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.274 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.271 TL, satış 3.304 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.266 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.