Ambulansta öldü, hastanede dirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'çocuk kavgası' nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası pompalı tüfekle vurulan ve öldüğü belirtilen Demet Kaçanın (29) doktorların yoğun çabaları sonucu hayata döndürüldüğü ortaya çıktı. Durumu ağır olan Kaçan'ın cihaza bağlandığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

SAÇMALAR İSABET ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu. Tartışma sırasında S.Z.’nin eşi K.Z., evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda Demet Kaçan, Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMBULANSTA ÖLDÜ, HASTANEDE HAYATA DÖNDÜ

Hastaneye giderken kalbi duran ve öldüğü öne sürülen Kaçan’ın, hastanede doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaçan’ın cihaza bağlandığı aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti ile birlikte gözaltına alınan K.Z. ve kardeşi İ.Z, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ZAMAN ZAMAN KAVGA ÇIKIYORMUŞ

Olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. İki ailenin arasında husumet olduğu, zaman zaman taraflar arasında tartışmalar ve kavgalar yaşandığı öğrenildi. DHA

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