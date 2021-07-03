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Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi. Hattaki menfezler taşıp, raylar sel suları altında kalırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Ankara-İstanbul-Konya tren seferlerinin iptal edildiğini duyururken, bilet ücretleriyle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 21:23, 03/07/2021
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Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve komşu illerde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, tren yolu hattına zarar verdi.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan YHT hattında yağış nedeniyle menfezler taştı, tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı. Bunun üzerine tren seferleri iptal edildi.

TCDD ekipleri, hattı tekrar kullanıma açmak için bölgede bakım ve onarım çalışmasına başladı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

TCDD’den yapılan yeni açıklamada, Ankara-Konya ve İstanbul-Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ankara-Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

* Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak.

* Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

* Ankara-Konya ve İstanbul-Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:03,