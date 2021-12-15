Ankara’da sağlık çalışanlarından ‘iş bırakma’ eylemi

Ankara'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararı nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

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Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB’nin aldığı 1 günlük grev kararı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. ‘Haklarımız için ‘Görevdeyiz’ yazılı pankart açan grup, “Emek bizim söz bizim” sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

“BU TEKLİF BİZE FAZLA GÖRÜLMÜŞ”

Yaklaşık 500 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, doktorların özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla TBMM’ye getirilen yasa tasarısının geri çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir.”

“İNSANCA YAŞATACAK BİR ÜCRET”

Sağlığın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Dr. Tunç, şunları söyledi:

“Ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı grevi, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir.

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolları için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerin 3 bin 600’den 7 bin 200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.” DHA

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