Antalya ve Muğla’da 12 gün boyunca yangınlara müdahale eden İBB itfaiyesi alkışlarla uğurlandı

Antalya ve Muğla’da orman yangınlarına 12 gün boyunca müdahale edip görevini tamamlayan İBB itfaiyesi, İstanbul'a dönüş yolunda vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.

SOZCU.COM.TR

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İtfaiyesinin Antalya ve Muğla'daki orman yangınlara müdahale etmek için gönderdiği ve 12 gündür sahada olan 1. ve 2. ekiplerinin İstanbul'a dönmek için yola çıktığı bildirildi.

İBB itfaiyesinin 3. ekibinin ise çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Çalışmalarını tamamlayan İBB itfaiyesi vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.

İMAMOĞLU: HALK BAĞRINA BASTI

O anların görüntüsünü paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yanan bir orman vatanını seven herkesi birleştirdi. İstanbul İtfaiyemizi halk bağrına bastı” dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, “İstanbul İtfaiyesi evine dönüyor. İtfaiyemize sevgisini, ilgisini esirgemeyen halkımıza şükranlarımızı sunarız. Sadece güzel günlerde buluşmak ümidiyle” mesajını paylaştı.