Aşılamada 9. olduk

Türkiye, 9 milyona ulaşan aşılama sayısı ile dünyada ilk 5 ülke arasına girdi. Aşı istatistiklerini paylaşan Our World İn Data verilerine göre Türkiye, nüfusunun % 10.14'ünü aşıladı. ABD, 75 milyon 240 bin vatandaşını aşılayarak sıralamada birinci oldu. Çin ise 40 milyon 520 bin doz aşı uyguladı. İngiltere 20 milyon 890 bin vatandaşına aşı yaptı. Hindistan, 14 milyon 300 bin kişi ile sıralamada 4. oldu. Nüfusa göre ise İsrail, aşı kampanyasını en hızlı yürüten ülke…

İsrail nüfusunun yüzde 93.5'ini aşıladı. İsrail'i Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 60.87 ile takip ediyor. Birleşik Krallık ülkeleri nüfusunun yüzde 30.77, Amerika ise yüzde 22.5'ini aşıladı. Sırbistan nüfusunun yüzde 21.11'ini aşılarken bu ülkeyi yüzde 17.58 ile Şili takip ediyor. Yüzde 17.52 oran ile Bahreyn 7. sırada. 8 sıradaki Danimarka nüfusunun yüzde 10.39'una aşı yaptı. Türkiye de Danimarka'nın ardından 9. sırada yer aldı. Türkiye'den sonra ise yüzde 8.82 ile Polonya, yüzde 7.71 ile İspanya, yüzde 7.37 ile Almanya, yüzde 7.12 ile İtalya geliyor.