Asker uğurlamada corona virüsü yine unutuldu

Kentin farklı ilçelerinde dün gece, corona virüsüne yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi.

CADDE ORTASINDA GÖBEK ATTILAR

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı. Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Varsak Mahallesi’nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

MASKE VAR, SOSYAL MESAFE YOK

Antalya Otogarı’nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı. Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi’ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı.

Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı. DHA