Atatürk evi tartışması

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Afyonkarahisar'a bağlı İscehisar'daki Atatürk Evi bakımsızlıktan yıkılmak üzereyken 1.2 milyon harcanıp Keşkek Evi yapılıyor” diyerek durumu eleştirdi. Afyon Valiliği ise bu evin Atatürk'ün kaldığı ev olmadığını savundu.

Afyon Valiliğince yapılan açıklamada, “İscehisar Konarı Köyü'nde bulunan Konarı Köy evinde Atatürk'ün kaldığı ve Atatürk Karargah evi olarak kullanıldığına dair hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Bu bina özellikleri nedeniyle 06.09.1995 tarih ve 2340 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce de röleve ve restorasyon projeleri yaptırılmıştır” denildi. Ancak aradan 26 yıl geçmesine rağmen, tescilli olan bu evle ilgili şimdiye kadar hiçbir restorasyon çalışması yapılmaması da dikkat çekti.

AKP'Lİ VEYSEL EROĞLU'NDAN AÇIKLAMA:

Atatürk İscehisar'da değil Şuhut'ta kaldı

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, eski Bakan Veysel Eroğlu ise Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında konakladığı evin İscehisar'daki Konak olmadığını, Şuhut'ta bulunduğunu savundu. İnönü ve Sakarya zaferlerinin ardından Atatürk ve silah arkadaşlarının 24 Ağustos'ta karargâhı Şuhut'a taşıdıklarını vurgulayan Eroğlu şöyle konuştu: “Bazı tarih bilmeyenler, Atatürk Evi'nin İscehisar'da bulunan harap bir bina olduğunu iddia etmektedirler. İstiklal Harbi sırasında Atatürk, İscehisar ilçemizde bulunmamıştır. Büyük Taarruz Karargâhı ve Atatürk Evi, Şuhut ilçemizdedir.”

Eroğlu, Atatürk'ün kaldığı ev için, “Atatürk'ün kaldığı ev Şuhut'taki Hacı Veli Konağıdır. Bu konağı bakanlığım döneminde restore ettik, ziyarete açtık” açıklamasını yaptı. AKP'li Eroğlu konu hakkında CHP'yi hedefe koydu. “Burası CHP döneminde harabe halindeydi. Kendi dönemlerinde bir çivi dahi çakmayanlar, AK Parti'ye çamur atarak kendi hatalarını örtbas etmek çabasındadırlar” dedi.

CHP'Lİ BURCU KÖKSAL'DAN SAVUNMA:

‘Atatürk burada kalmadı' demek tarihi yok saymaktır

CHP Milletvekili Burcu Köksal yıkılmaya yüz tutan ‘Atatürk Evi'nde Kurtuluş Savaşı sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığını belirtti. Köksal, İscehisar Köyü'nün eski muhtarı Mehmet Akçeşme'nin, dedesi İstiklal Savaşı Gazisi merhum Şevket Akçeşme'nin anlatımlarına aktardı. CHP'li Köksal konu hakkında şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşı sırasında Albay Tahsin komutasında 2 bin kişilik birlik bu köydeydi. Atatürk de birliği denetime gelip bir gece Konakta kalıp, Gözelim Tepeye geçiyor. Köyün o zamanki adı Eynedik ve 1963 yılına kadar da Emirdağ ilçesine bağlı. Konağın duvarlarında konaklayan Türk askerlerinin yazdığı Osmanlıca yazılar hala mevcut. Atatürk oraya gitmedi, kalmadı demek, tarihi yok saymaktır.”