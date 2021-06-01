Atatürk’e hakaret eden imama kaymakam sahip çıktı

Ayasofya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, “Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…” ifadelerini kullanarak hakarette bulunması nedeniyle tepkilere neden olan İmam Mustafa Demirkan’a, Bilecik İnhisar ilçe Kaymakamı Ali Açıkgöz sahip çıktı.

BİLECİK ATATÜRK VE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILMIŞTI

Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diye lanet okuyan imam Mustafa Demirkan’a tepki amacıyla CHP’li Bilecik Belediyesi tarafından, Bilecik’te cadde ve sokaklarda birçok binaya Atatürk ve Türk bayrakları asılırken, imam Mustafa Demirkan’a sahip çıkan Bilecik İnhisar ilçe Kaymakamı Ali Açıkgöz oldu.

“BU YÜZYILDA YETİŞEN EN BÜYÜK ALİM”

Bilecik İnhisar ilçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’e hakaret eden imam Mustafa Demirkan’a destek çıktı. İmam Mustafa Demirkan’ı ‘Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alim’ olarak değerlendirdi. Kaymakam Açıkgöz paylaşımında “Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah’ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir” ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

Kaymakam Açıkgöz’ün imam Mustafa Demirkan’ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Kaymakam Açıkgöz tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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