Atatürk’ün hatırası ve emanetini yaşatacağız

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek bir projeyle anmak için harekete geçti. Oda Başkanı Davut Çetin “Cumhuriyet’in 100. yıl eseri ne olmalı? Fikrinizi bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Fatma VURGUN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Antalya'ya simge niteliğinde bir eser kazandıracak. ATSO Başkanı Davut Çetin, 7'den 70'e herkesin fikrine başvuracaklarını ifade etti. Çetin, “Bilim insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına tüm hemşehrilerimizi ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi' için birlikte düşünmeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı simge eseri ne olmalıdır?” dedi.

ESERİ HALK SEÇECEK

Çetin, şunları kaydetti: “Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak istiyoruz. Bu sebeple 29 Ekim'de, Antalya'ya Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı anacak, Cumhuriyetimizi de anımsatacak bir eser kazandırmak istiyoruz.” En iyi 10 fikrin, çalışma komitesi tarafından belirleneceğini söyleyen Çetin, “Seçilecek proje önerileri sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunulacak” dedi. Proje için son başvuru tarihinin 26 Eylül'den 15 Ekim'e kadar uzatıldığının altınızı çizen Çetin, “Seçilen fikirlere 5 bin lira para ödülü verilecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak” ifadelerini kullandı.