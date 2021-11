Aydın’da telaşlandıran görüntü: Toprak yarılıyor, gün geçtikçe çoğalıyor

Aydın’ın ilçesi Germencik’te tarım arazilerinde ve yerleşim bölgelerinde yakın alanlarda bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ve her gün daha da çoğalan, derinlikleri yer yer 2 metre, uzunlukları ise bir kilometreye ulaşan toprak yarılmaları bölge sakinlerini endişelendiriyor. CHP ve İYİ Partili Aydın Milletvekilleri yer yarılmalarını meclis gündemine taşıdı.

Latif SANSÜR

Germencik ilçesinde yaşayanlar son on gündür diken üstünde. 16 Jeotermal Enerji Santrali (JES) tesisi ve 150'ye yakın sondaj kuyusunun bulunduğu ilçede, sayıları her gün artan toprak yarılmalarının nedenlerini tespit etmek için çevre örgütleri, jeoloji mühendisleri ile Aydın Valiliği’nin kurduğu komisyon çalışmalar yapıyor. Tarlalarda, incir bahçelerinde meydana gelen yarılmaların her geçen gün daha geniş alana yayılması bölgede endişeleri artırıyor.

“YARILMALAR İL GENELİNE YAYILABİLİR”

Çevre örgütlenmelerinin girişimleriyle bölgede incelemeler yapan jeoloji mühendisleri, çatlakların yeraltı sularının azalması, JES’lerin yeraltı sularını denetimsiz ve düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanmaları nedeniyle rezervuarlarda oluşan boşlukların çökmesi sonucunda oluştuğunu ifade etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası yöneticileri çiftçilerin vahşi sulama yapması ile jeotermal santrallerinin hiçbir kural tanımadan açtığı kuyuların yarılmalara neden olduğunu belirterek “Bir an önce çiftçimizin vahşi sulamadan vazgeçmesi, JES'lerin de kontrol altına alınması gerekiyor. Yoksa bu yarıklar ilimizin geneline de yayılabilir” uyarısı yaptı.

DEVASA YARIKLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, meydana gelen toprak yarıklarıyla ilgili Meclis'te komisyon kurulmasını talep etti. Bülbül, JES'lerin sondaj kuyuları ile fabrikaların bölgenin yer altı su kaynaklarını limitsizce kullandığını belirterek, “Yer altı suyunun bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda tarımsal sulama dahi yapılamayacak, habitat tümüyle değişecek ve toprağın kuraklaşması sonucu derin yarıklar ile obruklar oluşmaya devam edecek. Bu tür yarıklar ciddi miktarda radon gazı sızıntısı meydana gelmesi riski de taşıyor. Uzun süre solunması halinde akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan radon gazı için bir an önce önlem alınmalı” dedi ve çatlakların nedeni ile JES'lerin yarılmalardaki payının araştırılmasını gerektiğini kaydetti.

“JES'LER DERHAL DURDURULMALI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Germencik'teki JES faaliyetlerinin derhal durdurulmasını, bu tesislerde çökmelere neden olabilecek ihmallere yönelik bilimsel incelemelerin başlatılmasını istedi.