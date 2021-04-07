Erdoğdu’dan Erdoğan’a sert sözler: Sen kimsin? Ne sanıyorsun kendini?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, KRT TV ekranlarında yayımlanan ‘Şimdiki Zaman’a programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“20 TEMMUZ TARİHİNDE BU ÜLKEDE DARBEYİ SEN YAPTIN”

Emekli generallerin yayınladığı bildiri hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğdu, şunları söyledi:

* Emekli amiraller bir gece bildiri yayınlamışlar, bildirinin içeriğine bakıyorsunuz diyor ki Montrö ve mavi vatan tehdit altındadır. Bunlar kısa pantolonlarıyla orduya girip, kır saçlarla emekli olmuş son 15 yılını FETÖ’den çekmişler bir 5 yıl da Erdoğan’dan çekiyorlar.

* Siz bu yaştaki 65-90 yaş arasındaki insanları kıyameti koparıp, darbe yapmakla suçluyorsunuz. Darbeyi sen yaptın zaten. 20 Temmuz tarihinde sen bu ülkede darbeyi yaptın.

* Mühürsüz oylarla bu ülkenin Anayasa’sını çalmadın mı? Bu ülkenin bir Anayasa’sı yok. Çünkü bir Anayasa’nın temeli kuvvetler ayrılığıdır.

* Eğer Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı gitmişse ve bu mühürsüz oylarla gitmişse ve bu haksız ve hukuksuz bir referandumla gitmişse o ülkenin Anayasa’sı yoktur. İşte Anayasa’sı olmayan bir ülkede hastalıktan kıvranıyoruz, yoksulluktan kıvranıyoruz, işsizlikten kıvranıyoruz.

“ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNE SÖYLÜYORUM LÜTFEN HUKUK İÇİNDE KARAR VERİN”

Montrö tartışmalarına da değinen Erdoğdu şöyle konuştu:

* Uluslararası anlaşma dediğiniz bir ülkenin bel kemiğidir. Meclis iradesiyle bir uluslararası anlaşma yaparsın çünkü iki ulus anlaşıyor, hangi usulle yapmışsan öyle çıkabilirsin. Cumhurbaşkanının yetkisi mi var böyle bir şeye.

*Koskoca Meclis var orada, beğen ya da beğenme orada bir Anayasa var. Kendini istediğin kadar devler aleminde görebilirsin, senin önünde bir Anayasa var. Sen Cumhurbaşkanısın, ben milletvekiliyim.

* Seni de o Anayasa bağlıyor, beni de… Bana gelince bağlıyor hatta yetkilerimi kullanamıyorum, sana gelince Anayasa’yı takmıyorum.

* İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık, koca Anayasa Mahkemesi orada duruyor. Bu gün Anayasa Mahkemesi üyelerine söylüyorum, çok baskı görünebilir toplumda onlara tavsiyem şudur, lütfen hukuk içinde karar verin.

*Tayyip Erdoğan’a uluslararası anlaşmadan girme ve çıkma yetkisi verirseniz, Tayyip Erdoğan gibi serveti dolayısıyla rehin edilmiş bir şüphesi duyulan bir Cumhurbaşkanı başımızı belaya sokma ihtimali olabilir. Çok dürüst bir Cumhurbaşkanı dahi olsa 80 milyonun kaderi bir kişiye asla bırakılmaz.

“SARIKLI AMİRAL KRİTİK BİR ANDA ŞEYHİNE Mİ UYACAK, KOMUTA KADEMESİNE Mİ?”

Erdoğdu, TSK yapısındaki bozulmalara da dikkat çekerek, Cübbeli-sarıklı amirallerin TSK için bir tehlike teşkil ettiğini söyledi.

Erdoğdu, “Vatan dediğimiz sadece toprak değildir. Havası, denizi, karası mavi vatan budur. Bu gün bir tehdit var mı? Var. Çünkü uluslararası arenada yapa yalnızız. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ’cüler yüzünden ordunun beli kırıldı. Bizim F-16 uçağını uçuracak pilotumuz yok gider Türk Hava Yolları’ndan geri getirmeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi’nde öyle bir yapılanma var ki, sakallı bir amiral yahu. Bilmem ne cemaatinden. Ya Menzil Tarikatı’na sor, ‘memnun musun bundan ‘ de yahu. Şimdi kritik bir anda şeyhine mi uyacak komuta kademesine mi uyacak? Bir de bunun bedelini 15 Temmuz olarak ödemişsin. Daha gözünün önünde 250 insan ölmüş. Türkiye alt üst olmuş, tarikat yüzünden değil mi? Oradaki imamlar, halen gizli örgütlenmelerin sürdüğü söyleniyor. halen ‘Biz onun gereğini yaptık’ diyorsunuz. O zaman hemen açığa alsana. İdari soruşturma başlatılmış. Türkiye’de IŞİD militanları ya da IŞİD gibi radikal İslamcı örgütler, Türkiye’yi yarın kana bulayacak örgütler” dedi.

“SEN KİMSİN YANİ? NE SANIYORSUN KENDİNİ?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren Erdoğdu şöyle konuştu:

* Bunlar herkesi sürekli korkutuyorlar. Çıkıyor böyle… Tayyip Erdoğan’ın tavrına bakın. ‘Verdik ayarı’ havasında. Bir dakika kardeşim sen kimsin ya? Sen kimsin yani? Ne sanıyorsun kendini. Sen çok cesursun da biz çok mu korkağız?

* Bizim böyle bu ülkeyi düşünerek, aklı başında, teknik bakan, meseleleri okumaya çalışan, ekonomisini düşünen… Bizi böyle korkak insanlar falan mı sanıyorsun? Şu seçime kadar dişimizi sıkıyoruz. Kaybedersek yine dişimizi sıkacağız. Ama kazanırsak var ya!

* Kazanırsak tıpış tıpış getirip anahtarı vereceksin. Biz de anahtarı aldıktan sonra bakacağız evrakına belgene. Suç şüphemiz var. Seni olduğu gibi yargının önüne bırakacağız.

* Yargıtay’da diyeceğiz “Biz karışmıyoruz, vicdanınla hukukla yargıla” TRT’de yayınlayacağız dememin sebebi de bu. Bunlar FETÖ’nün davasını TRT’de yargılayabiliyorlar mı? Açsana ya! Darbe olmuş, TRT’den bir göreyim. Bir FETÖ’cü ne diyor mesala?

* Bir işadamını diyorlar ki, “Sen FETÖ’ye yardım etmişsin”, “Valla Tayyip (Recep Tayyip Erdoğan) Bey söyledi.” Aç TRT’den bu FETÖ ne yapmış? Beraber görelim değil mi? Mesela bu askerler kimle konuşmuşlar?

* Darbenin bir sivil ayağı var mı, kime gitmişler? Duyduklarımı söylemiyorum, belgedekileri söylüyorum. Bunlar duyduklarım onun için isim vermiyorum.

* Ben şunu yapacağım; TRT bize bağlı olacak ya! TRT’ye diyeceğim “TRT Yargı Kanalı” tamam. Bunun altına da uluslararası dillerle yazdıracağız “Bizim başımıza geldi”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ŞU AN İTİBAREN FİİLEN ÇÖKMÜŞ BİR DEVLETTİR”

Erdoğdu konuşmasına şöyle devam etti:

* Ekonomiden önce devleti konuşmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti şu an itibaren fiilen çökmüş bir devlettir. Bu başkanlık sisteminden sonra, TSK’dan yargısına üniversitelerinden, bakanlıklarına kadar bütün devletimiz yerle yeksan olmuştur. Devlet aklı, siyasete öneren akıldır, şu an ortada yok.

* En son amiraller meselesinde gördük ki devlette bir akıl değil, devlette büyük bir korku var. Zaten eşinin başı açıksa PKK’lısın bilmem nesin diye suçlanırsın diye korkuyor, muhafazakarsa da FETÖ’cüsün diye suçlanır diye korkuyor.”

“GENEL BAŞKANIMIZI, MERAL HANIMI VE İÇERİDE DEMİRTAŞ’I ÇOK İYİ KORUMAMIZ LAZIM”

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Bizim TV’deki konuşmasının troller tarafından paylaşılması sonrasında tehdit alıp almadığına yönelik soruya ise Erdoğdu çok tehdit aldığını söyledi.

Erdoğdu, “Türkiye çok küçük, karşılaşırız elbet” diyenlerin Meclis’teki makamını aradıklarını söyledi. Saymaz “Tedbir aldınız mı?” sorusunu yöneltince Aykut Erdoğdu silahla gezdiğini ifade etti. Türkiye’nin sadece AKP’den oluşmadığını söyleyen Erdoğdu ” Bu ülkede bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Bu korku iklimine prim verecek değiliz. Ben tehdit alıyor muyum? Alıyorum. ben bunların saldırısından korkmam ben provokasyondan korkarım. Türkiye şu an bir operasyona çok açık bir ülke. Sevilen bir siyasiye ya da önemli bürokrata bir şey yapılarak, bu yerli olabilir, yabancı olabilir. Bence bizim genel başkanımızı ve Meral Hanımı çok iyi korumamız lazım. İçerde Demirtaş’ı çok iyi korumak lazım. Bunu vatanseverlik duygusuyla söylüyorum” dedi.