AYM, Erdoğan’ın kişiye özel kararnamesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi 16 Mayıs 2020 tarihli Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1’inci maddesini iptal etti. CHP’li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’la birlikte 136 milletvekilinin imzasıyla açılan davayı görüşen Yüksek Mahkeme, 3’e karşı 12 oyla maddenin iptaline karar verdi.

17 MAYIS’TA KİŞİYE ÖZEL KARARNAME, 18 MAYIS’TA SEÇİM

Resmi Gazete'de 17 Mayıs 2020 günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Merkez Bankası Meclisi seçimleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin, her iki görevi birlikte sürdürebilmesine yasal zemin sağlandı.

Bu düzenlemenin hemen ardından bir gün sonra, eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır'ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Meclisi üyeliğine seçildi.

AYNI ZAMANDA PARA PİYASALARI KURULU ÜYESİ OLDU

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı'nda görevli olan Hobikoğlu, bir yılı aşkın süredir hem Merkez Bankası'nda hem de üniversitedeki görevini sürdürüyor. Hobikoğlu son olarak, geçtiğimiz Nisan ayında mevcut görevlerinin yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi.

İŞTE O KARARNAME

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 17 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1. maddesi şöyleydi:

“Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis üyeliği görevi birleşebilir.”

OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:

16.05.2020 tarihli Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş ile İrfan Fidan’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

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