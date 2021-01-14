Babacan, Erdoğan’ın ziyaretlerini yorumladı: Beyhude bir çaba

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde siyasi partilerle görüşmelerini değerlendirdi. FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan, şunları söyledi:

– Erdoğan’ın şahsi desteği ve iktidar partilerinin toplumsal desteği aşağıya doğru düşüyor. Artık bundan sonra yukarıya dönme şansı yok. Çünkü işsizlik ve yoksulluk sorununu bu hükümet kesinlikle çözemeyecek. Çünkü bu ülkeye uzun vadede yatırım yaparak yeni iş sahası açan yok. Bunun sebebi ise ülkede hukuk niteliği örselenmiş durumda.

– Kurallı bir yönetim anlayışı yok, keyfiliğe dayanan bir yönetim anlayışı var. Hukukun olmadığı yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığı, adaletin olmadığı fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez. Yatırım gelmediğinde de yeni iş sahaları oluşmaz ve gençlerimiz iş bulamaz. Şu andaki yönetimin, yargının bağımsızlığına güçler ayrılığına bir inancı yok. Tam tersine yargının bağımsız çalışmaması gerektiği anlamına gelir.

MUHALEFETTEKİ PARTİLERİ BÖLME ÇABASI

– Bütün bu tablonun anlamı destek düşüyor işsizlik ve yoksulluk çok artmaya da devam edecek, üzülerek söylüyorum, düzeltemeyecekler. Çünkü hukuk reformu yapmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne partili cumhurbaşkanı olarak partili bir arkadaşı atarsanız bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz. Hukukla eğitimi çözmeden de ekonomiyi çözemezsiniz.

– Şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki iki partiye destek düşüyor. Çok taraftar ve ortakla desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu yani, ortaklarımızı çoğaltalım. Bir de muhalefetteki partileri acaba bölebilir miyiz? Onun da şu anda ciddi bir çabası var. İki çaba da beyhude. Bu tür siyasi oyunlarla bu ülkenin sorunları çözülmez. Sorunları çözerseniz vatandaş size destek verir ama sorunları çözmeden sadece yanlış ortakları çoğaltarak bu ülkenin geleceğini teminat altına alamazsınız.

CİDDİ BİR SİSTEM SORUNU VAR

– Başkanlık sisteminin sonuçları çok açık bir şekilde ortada. Başkanlık sisteminin en önemli sorunu cumhurbaşkanının taraflı olması partili olması. Hem cumhurbaşkanın bütün yetki ve gücünü kullanıyor. Hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. Burada ciddi bir sistem sorunu var. Dolayısıyla bir parlamentonun güçlü olduğu bir parlamenter sistemden yanayız. Bunun da yol haritasının çıkarılması lazım.

– Beni ziyarete gelen bütün siyasi genel başkanlara bu konuyu özellikle açtım bakın parlamenter sistem diyorsak, bugünkü sisteme göre seçilmiş cumhurbaşkanının nasıl parlamenter sisteme döneceğinin baştan topluma vatandaşlarımıza taahhüt olarak ortaya konulması lazım. Cumhurbaşkanı adayı olacak herkesin sadece parlamenter sistem istiyorum demekle yetinmemesi lazım. Öbür türlü lafta kalır. Parlamenter sistem isteyen partilerin nasıl bir sistem istediğini belirlemesi ve kamuoyuna açıklaması lazım. İnsanlardan ne diye oy isteyeceksiniz? O yetki ele geçtikten sonra kolay kolay bırakılmaz.

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