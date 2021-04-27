Bahçeli: Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla süpüreceğiz. Alayını birden silindir gibi ezip geçeceğiz. Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak, ancak biz yine olacağız. Kıtalarda bizim sözümüz geçerken kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye çalışıyor.

* Çıkarcılar iş birliği yapıyor, hainler güç birliği yapıyor, hamdolsun dağları devirir, çağları çevirir, yine de bunları mahvı perişan ederiz. Terör örgütleriyle görülecek bir hesabımız vardır. Devran dönüp hesap vakti geldiğinde bunlara müsamahalı davrananlar tıpkı onlar gibi alçak olacaktır.

“KİM KİMİNLE YÜRÜYOR GÖRÜYORUZ”

* Terörle mücadelenin şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak şarttır. Bir yandan elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yandan kolumuzu kesmek için ön alan ülkelerin iki yüzlü tavırları iyice canımızı sıkmıştır. Müttefik sandıklarımızın asıl gayesi boyun eğmemizdir.

* Kim kiminle yürüyor açıklıkla görüyoruz. Bizim asıl inancımız şudur, Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.

* Bir yandan kripto para vurgunuyla gri pasaport rezaleti, bir yandan kaybolan atlar, bir yandan Karadeniz’deki kutuplaşma, bir yandan Akdeniz… 27-29 Nisan’da BM gözetiminde taraf ve garantör devletlerin katılımıyla Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konferansı da milli bir konudur.

“ERSİN TATAR, HAK SAVUNAN CESUR YĞREKTİR”

* Kıbrıs’ta egemen, adil, eşit, iki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akın’ın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, ayıp bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hayasızca eleştirmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işaretidir.

Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir, hak savunan cesur yürektir.

(KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı katıldığı bir televizyon programında Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın “kendi gücüyle değil; tehdit, para, vaat, şantaj ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Türkiye tarafından oturtulduğunu” iddia etmişti. Tatar'ın “Türkiye'nin gölgesi olduğunu” söyleyen Akıncı “Cenevre'de Ankara'nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek” demişti.)

“DİYALOG KÖPRÜLERİNİ DİNAMİTLEMİŞTİR”

* Tarih donmuş, durmuş, zamanın bir anında sabitleşmiş olaylar bütünü olarak görülmemelidir. Geleceğin yol haritası, gelecek hedeflerin haysiyeti görmesini bilenler için tarihin vicdanında saklıdır. Karanlık geçmişlerinden utanmayan, insanlığa musibetten başka hiçbir şey sunmayan ülkelerin, tarihin hiçbir devrinde yaşanmamış soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz.

* Tarihimizi sorgulatmayız. Milletimizi yargılatmayız. Milli şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açtırmayız. ABD’nin yeni başkanı, seçim döneminde Ermeni lobilerinin desteğini almak için sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştur. Sonunda lobilerin oyuncağı olduğunu, tarih cinayeti işleyerek, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir.

Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür. Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir. Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray’a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir. Biden hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır.

“ABD İLİŞKİLERİ TARİHİ BİR KAVŞAKTADIR”

* Bir de Konstantinopolis ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda böyle bir isimlendirme ile anılan bölge veya şehir yoktur. Bizim İstanbulumuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

* Beyaz Saray’da ‘Cumhur İttifakı’nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım’ diye hesap yapmayı bırak. Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz.

* ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 için ödediğimiz paraları tahsil etmek ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz sonucu ne olursa olsun tamdır.