Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden tarihe geçen ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra 5'inci Komando Alay Komutanlığına geçti.

‘Rüzgar Alayı’ olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi alıp talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.