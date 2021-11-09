Bakan Karaismailoğlu: Halkımız seçimde cevabı verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu toprak şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehitlerimize değil ama demeye; onlara küfreden ve bunlara sahip çıkan genel başkanları halkımız en yakın seçimde cevabını güçlü bir şekilde sandıkta verecektir" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı’daki esnaf ziyaretlerinin ardından Sincan ilçesine geçerek belediye ve AKP Sincan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Vatandaşımızın yaşam kalitesi ve yaşam standartları yükseldi. Biz bu kadar canla başla çalışırken bir taraftan da ancak laf üretiyorlar. İş yok ortada laf çok. Bizde onlara aldırmadan vatanımıza, milletimize hizmet yolunda devam edeceğiz.

* Vatanımıza, milletimize hizmet yolunda bizim hizmetimizi artıracak bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ama vatanımıza, milletimize, hizmetlerimize düşmanlık yapanları da tabii ki halk affetmeyecektir, millet affetmeyecektir.

* Aynı geçtiğimiz cuma günü Bingölde olanlar gibi. Bu toprak şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehitlerimize değil ama demeye; onlara küfreden ve bunlara sahip çıkan genel başkanları halkımız en yakın seçimde cevabını güçlü bir şekilde sandıkta verecektir.

ŞAHİN: BU TERBİYESİZE BU PARTİ TESLİM OLDU

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de İYİ Partili Lütfü Türkkan’a değinerek, şunları söyledi:

* Gerçekten de duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadık. Önce bunu reddetti, inkar etti, bir provokasyon olduğunu söyledi. Ancak daha sonra video kayıtları ve ses kayıtları olduğu için bunu kabul etmek zorunda kaldı. Biz bekledik. İYİ Parti ne yapacak, grup olarak, bu çirkinliğe bu rezalete nasıl bir tavır koyacak diye.

* Yalnızca bu şahsı grup başkanvekilliğinden geriye çektiler. Ama bu şahsın partiye üyeliği devam ediyor. Halen bu partinin milletvekili. Bu adama güçleri yetmiyor. Çünkü bu adam yalnızca bir milletvekili değil.

* Bu parti ile amaçlanan büyük dizaynın bir parçası. Bu parti doğal siyasi ve sosyal gelişmeler neticesinde kurulmuş bir parti değil. Bu parti bir proje partisi. Bu parti bütün suni yollarla üretilmiş yapılar gibi sürekli sorun üretmeye devam ediyor.

* Bugün bu şahsa ses çıkaramamalarının nedeni de bu parti ile amaçlanan büyük dizaynın temsilcisi ve parçası olmasıdır bu şahısın. Bundan sonra da ses çıkarmayacaklar. Adeta bu terbiyesize bu parti teslim oldu. DHA

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