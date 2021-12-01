Bakan Koca: Fırtına olaylarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı
Marmara Bölgesi'nde meydana gelen fırtına olaylarında son duruma ilişkin bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi’nde bugün meydana gelen fırtına olayları sonrası son durumu açıkladı.
Koca, Marmara Bölgesi’nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişinin yaralandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, “Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.