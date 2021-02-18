Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen ‘Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.

Soylu, AFAD’ın 4,5 yıl önce İçişleri Bakanlığına bağlı olmadığını ve bağlandıktan sonra Türkiye’nin bir başından diğer başına bağlantı kurmak için çalıştıklarını anlattı. Soylu, “81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler. Şu anda bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi. Kurarken de her kurum ayrı bir öncelik belirleyerek kurmuştu. Dün itibarıyla arkadaşlarımız buradan direkt Ağrı’ya ulaşabileceğimiz ve onların birbirleriyle çalışabileceği sistemi çalıştırdılar” dedi.

‘YENİ BİR UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Daha sonra deprem konusunda alınan tedbirlere değinen Bakan Soylu, İstanbul’da toplanma alanı sayılarını artırdıklarını ifade ederek, “İstanbul’da 2 bin 900 olan toplanma alanını 2-3 ayda 5 bin 426’ya çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca depreme kaşı akıllı telefon uygulaması geliştirdiklerini dile getiren Soylu, “Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020’deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı. Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak? Yine akıllı telefonlara indirilecek. Yeni satın alınan telefonlara da bu uygulamanın yüklenmesini sağlayamaya çalışıyoruz. Bu uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonun kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek” dedi.

‘KURUMLARIMIZI DEPREME HAZIRLIYORUZ’

Soylu, afet bilincini yükseltmek için çalıştıklarını ve 2021 yılını afet eğitim yılı olarak belirlediklerini hatırlatarak, “Bu afetler bize neyi öğretti. Eğitimleri artırmamızı öğretti. Polis arama ve kurtarma birimini kurduk ve bine yakın polise bu eğitimler verildi ve 2 binin üzerine çıkacak. Emniyet 10 bin kapasiteli modern mutfak yaptı. Kendimizi ve tüm kurumlarımızı 7’nin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz. Bu konuda riski azaltacak tüm adımlarımızı atıyoruz. 7.00 ve üzerindeki depremler hepimiz için bir risk oluşturuyor. Bundan dolayı bunu öteleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 14 bakanlığın bakan yardımcıları ile protokol imzaladı.