Başkan Seçer çileden çıktı: Yazıklar olsun sana

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in borçlanma yetkisi talebinin bir kez daha Cumhur İttifakı'na takıldığı meclis toplantısında sinirler gerildi. Sert tartışmaların yaşandığı meclis toplantısına MHP’li üyelerin işten çıkarma ile ilgili iddiaları damga vurdu. MHP’liler “PKK’lıları işe aldınız” demesine bir hayli öfkelenen ve çileden çıkan Başkan Secer, "Yazıklar olsun! Bütün birimler elinizde. Emniyet teşkilatı, istihbarat, güvenlik soruşturması var. Müfettiş üzerine müfettiş gönderdiniz üzerime. Bir daha gönderin” diye konuştu.

ALI EKBER ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in, geçtiğimiz oturumda Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP oylarıyla reddedilen 265 milyona kadar borçlanma yetkisi teklifini bir kez daha meclise sunuldu. CHP'li Seçer, meclis kararını veto ettiği için kararda ısrar sayısı arandı. AKP ve MHP grubu 40 üye olan kararda ısrar sayısını bulunca borçlanma yetkisi talebini bir kez daha reddedildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu sert tartışmalara da sahne oldu. Borçlanma yetkisiyle ilgili gündeme geçilmeden önce söz alan MHP'li Mahmut Tat, Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda işçi çıkardığını iddia ederek, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Belediyelerden işçi çıkarılmayacak' diye söz vermişti. Böylece sözünde durulmadığını iddia eden Tat, “Acaba CHP iktidara gelince kamudan işçi mi çıkaracak” dedi.

“ÜLKÜ OCAKLARI, TÜRKÜ OCAKLARI, BELEDİYEYİ ARKA BAHÇE YAPMIŞSINIZ”

MHP'nin yüzde 7'lik oyuyla Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını kaydeden Seçer, “Ülkü ocakları, türkü ocakları bu belediyeyi partinizin arka bahçesini yapmışsınız. Senin dengin değil benim genel başkanım. Benim genel başkanım işini yapan insanı kimse işinden etmeyecek diye söz verdi. Öyle geleceksin sallabaşı al maaşı, ‘Ben falanca ocağın üyesiyim, filanca bucağın üyesiyim' diye racon keseceksin, yok öyle bir belediye. Onlar artık eski çamlar bardak oldu. Çalışana iş çok belediyede. Bakın sokaklarınız tertemiz oldu. Orada emekçi kadınlar çalışıyor. Orada emekçi insanlar çalışıyor. Bir partinin gölgesine, bir ocağın, bir bucağın gölgesine gizlenen adamlar çalışmıyor. Gerçek emekçiler çalışıyor. Benim genel başkanıma laf söylemeyecek kadar bu konunun farkında olman lazım” diye konuştu.

“BİZ ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİZ”

MHP'li Mahmut Tat'ın Kaılıçdaroğlu'na yönelik söylemi nedeniyle bir hayli sinirlenen Başkan Seçer, “Sen genel başkanıma laf söyleyeceksin, ben senin partinle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yok, böyle bir şey. Ben bunu men ederim. Beni eleştirebilirsiniz. Benim genel başkanımla ilgili, bizim onurumuzla ilgili söz söylemekten sizi men ederim. Biz sözümüzün eri insanlarız. Kimseye vicdansızlık yapmadık. Yapmayız da. Binlerce insan çalışıyor belediyede. Hepsi benim partime mi mensup değil. İnsanları kışkırtıyorsunuz. Bu yaptığınız yanlıştır. Müfettiş üzerine müfettiş gönderdiniz üzerime. Bir daha gönderin, bir daha gönderin. Ben ne yaptığımı biliyorum. İnsanları üzerime gönderiyorsunuz. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum. Sizden çok daha fazla fakiri fukarayı bilirim. Siz ajitasyon yapıyorsunuz. Yaptırmayız bunu burada. Söz verdiniz sözünüzde durmadınız. Bu çok ucuz bir iddia Ben Sayın Bahçeli ile ilgili Sayın Erdoğan ile ilgili burada mülahaza yaptım mı? Biz şamar oğlanı değiliz. Böyle aklınıza geleni konuşamazsınız” ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ TOLLU DA TARTIŞMALARA KATILDI

Meclisteki tartışmalar MHP'li Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katılmasıyla farklı bir boyut kazandı. Tollu'nun “MHP'yi küçük göremezsiniz” demesi üzerine Seçer, “Bu maddeyle ilgili, borçlanma talebiyle ilgili söyleyecek sözünüz yok mu? Deyin ki başkanımızın talebi yanlıştır deyin. Başkanımızın bu talebi yasadışıdır, Mersin'in zararınadır lütfen mikrofonu alın Mersin halkına söyleyin bunu” diyerek cevap verdi.

“ÜLKÜCÜLERİ İŞTEN ÇIKARDINIZ, PKK’LILARI ALDINIZ” SÖZÜ MECLİSİ GERDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mevlüt Ok'un sözleri ise mecliste sinirleri daha da gerdi. İlk olarak borçlanma yetkisi talebiyle konuşan ve gerekçelerini sıralayan Ok, konuşmasının sonunda “Ülkücü camiayı küçümsediniz. Sizin hangi şartlarla işçi aldığınızı biliyoruz. CHP örgütlerinin süzgecinden geçiyor. Siz ülkücüleri işten çıkardınız. Yerlerine PKK'lıları aldınız” ifadelerini kullandı.

“YAZIKLAR OLSUN SANA”

Mevlüt Ok'un sözlerine Başkan Vahap Seçer'in tepkisi ise sert oldu. Seçer şunları söyledi:

“Yazıklar olsun. Bu mecliste bizi terör örgütüyle ilişkilendirdiğin için yazıklar olsun sana Mevlüt Ok. Bu konuda bir karar vermeniz lazım. Sürekli burada belediyenin hizmetleri tartışılırken örneğin borçlanma konusu. Kamuoyu karşısında suyun yüzüne çıkmak için aynı silahı kullanıyorsunuz. PKK, terör örgütü, FETÖ. Bakın senin mensubu olduğun siyasi parti bugün eleştirdiğin siyasi partiyle kol kola yürürken, şu anda kol kola yürüdüğün siyasi partiyle benim mensubu olduğum parti mücadele ediyordu. Sen bunları bilmezsin. Senin siyasi mazinde bilmez. İnsanları falanca terör örgütüyle, filanca terör örgütüyle yaftalamak 31 Mart'ta size bir şey kazandırmadı. Şimdi de aynı suçu işliyorsunuz. Sen aslında kanun karşısında suç işledin bana karşı. Bunun da gereğini yapacağım merak etme. Senin aklın ermez bunlara Mevlüt. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Burası ağzına geleni söyleme yeri değil. Sen onu Bozyazı'da kahvehanede arkadaşlarında konuş. ‘PKK'lıları işe alıyormuş' Bütün birimler elinizde. Emniyet teşkilatı, istihbarat, güvenlik soruşturması var. Kanun nizam bilmeyen bir adamsın kendi kendine atıp tutuyorsun oradan.”