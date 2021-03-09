Belediye meclis toplantısında kısa çalışma ödeneği gerginliği

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı birinci oturumu Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyeleri gündem dışı konularla ilgili görüşlerini aktardı. Gündem dışı en önemli madde ise limanın Atatürk Parkı’na doğru genişlemesi konusu oldu.

CHP’li meclis üyeleri limanın Atatürk Parkı'na doğru genişlemesinin doğuracağı zararlara dikkat çekerek, ikinci bir liman yapılmasını gerektiğini vurguladılar.

“RASYONEL DÜŞÜNÜLMELİ”

Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Atsız Afşın Yılmaz ise konteyner limanı ile ilgili rasyonel düşünülmesi gerektiğini ifade ederek “Hem iş lazım, insanımıza istihdam lazım diyoruz. Sonra ‘Onu yapmayalım' diyoruz. Ne yapacağımıza doğru bilgilendirme ile karar verilmesi gerekir” dedi.

SEÇER CEVAP VERDİ

Yılmaz’a cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, “Anladığım kadarıyla limana bir itirazınız yok. ‘İş yok aş yok ve istihdam alanı yaratılmalı' diyorsunuz. Buna katılıyorum zaten. Onun için diyorum ki ikinci liman projesi var. Konteyner taşımacılığı önem arz ediyor. Ticaret lazım, aş lazım. Orada daha uygun bir yer var diye itirazımız” diye konuştu.

“MECLİS NET BİR KARAR VERMELİ”

Başkan Seçer liman konusunda meclisin net bir karar vermesi gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

* Meclis bunu istiyor mu istemiyor mu? Hiç bu işi eğmeye bükmeye gerek yok.

* Geçtiğimiz dönem meclisi bu kararı almış, ilgili imar düzenlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olumsuz görüş bildirmiş ve tavrını ortaya koymuştur. Biz de dönemin meclisi olarak net bir şekilde herkes kararını vermeli.

* Toplantıda bunu meclis kararına bağlamalıyız. Tarihe not düşme açısından, doğru bir şey yapılırsa karar veren meclis üyemiz doğru bir yatırımsa tarihe bir not düşmüş olsun.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TARTIŞILDI

Mecliste kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin durumu görüşülürken ortam bir anda gerildi.

MHP Grup Başkanı Mahmut Tat, kısa çalışma ödeneği uygulanan işçilerin maaşlarına alamadığı yönündeki eleştirilerde bulundu.

Sürenin 17 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatan Tat, “Kısa çalışma ödeneği ile ilgili şu anda evinde oturan arkadaşlarımız bir ayı doldurdu. ‘Maaşları İŞKUR'dan alınacak' dendi. İŞKUR maaş vermiyor. Belediyeye İŞKUR’a İş Kur Büyükşehir'e topu atıyor. İşçiler muhatap bulamıyor. Durumları ne olacak. Şu ana kadara maaşlarını alacak muhatap bulamadılar” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SERT KONUŞMALAR

Başkan Seçer ise Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili cevap verecek merciinin kendisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

* Çalışma yapan İŞKUR’dur. Bu konuda arkadaşlar İŞKUR'dan bilgi alabilir. İnsan kaynakları o konuda zaten gerekli açıklamaları yapıyor.

* Siz burada siyaseten kullandığınız zaman ben bu cevabı veriyorum. Yoksa oraya gelip samimi olarak bir çalışanımız yardım istediği zaman insan kaynaklarından gerekli cevabı alıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz ama meclisin gündemine bunu kaşıyıp kaşıyıp getirdiğiniz için ben böyle cevap vermek zorunda kaldım.

Bu sözler üzerine MHP’li meclis üyesi Ahmet Durak, Seçer’e tepki göstererek “Bu konuyu siyasileştiren sizsiniz o kadar insanları mağdur ettiniz. Bu pandemi sürecinde içlerine bir bakın bakalım farklı partiden çalışan bir vatandaş var mı?” diye yanıt verdi.

“ÇERÇEVELETTİRİP DUVARINA ASARSIN”

Meclis üyesi Durak’a el kol hareketi yapmaması konusunda uyarılarda bulunan Seçer şunları söyledi:

* Bizim siyasi ayrım yaptığımıza dair bir belgen var mı yoksa kafadan mı konuşuyorsunuz? Siz bana suçlama yönelttiniz.

* Çalışma Bakanlığı’ndan bize müfettiş geldi. Bu müfettişleri gönderen, televizyon ekranlarında ‘Müfettiş gönderilecek' diyen sizin milletvekilleriniz.

* O müfettişlerimizin raporunu alırım çerçeveletirsin Ahmet Bey duvarına asarsın. Meclisin adabını bozacak huzurunu bozacak bir hareket yapma. Mecliste olduğunu bilerek konuş. Oturarak konuş. Sen diyorsun ki ‘Siyasi ayrım yapıyorsun' El kol hareketleriyle konuşuyorsun. Nezaketle söyle bana. Siz farklı bir tarzda söylüyorsunuz.

* ‘Biz incelememizi yaptık. Belediyede çalışanların yer değiştirilmesi işten çıkarılması vesaire herhangi bir konuda, ırkı, mezhebi, siyasi bir ayrımcılığa rastlanmamıştır' diye bakanlık müfettişleri rapor verdi. Siz ezbere konuşuyorsunuz.

* Birileri geliyor sizi politik olarak tahrik ediyor, çıkıyorsunuz buraya, yani düşünmeden bu söz nereye gider başkanı neyle suçluyoruz idareyi nasıl suçluyoruz ya da bizi izleyenler bundan nasıl etkilenecek diye düşünmeden konuşuyorsun.

* Hepimiz yasal çerçevede görev yapıyoruz. Siz burada meclis üyeliğini kafanıza göre yapamazsınız ben başkanlığı kafama göre yapamam. Öyle önümüze geleni suçlayamayız.

“METRODA İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Başkan Seçer, Metro ihalesi ilgili ise sürecin devam ettiğini ifade ederek, bu konuda şu görüşlere yer verdi:

* Bu projenin gerçekleşmemesi için dua edenler, lobi faaliyetlerinde bulunanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu proje emin adımlarla yürüyor. Ben yaptığım işi biliyorum.

* Makul olan fiyat olmadığı sürece de sadece Metro değil her ne olursa olsun ihaleyi gözüm kapalı verecek kadar yani siyasi karar alacak kadar bu memlekete kasteden bir siyasetçi değilim.