Belediyeden mimari facia! Pişiren sıcakta krom kaydırak

Aslen Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, “Bu kadar da iş bilmezlik, liyakatsizlik olmaz. AKP'li belediyede kimin fikriyse ilk önce onu Urfa'nın sıcağında sacdan kaydırakta kaydırmak lazım. Allah akıl fikir versin” paylaşımı yaptı.

“54 DERECEYİ GÖREN YERDE BU TAM BİR AYMAZLIK”

Bu paylaşıma bir kullanıcı, “Aslında kaydırak değil. Görünümü öyle. Aslen mangal olarak yapılmış. Üstten patlıcan biberi atıyorsunuz, aşağıda közlenmiş olarak çıkıyor” yorumu yaptı.

Bir başka kullanıcı, “Abi, çocuk çıkışta kebap olarak çıkıyor” benzetmesinde bulunurken, bir başkası ise, “Kebap bile çıkmaz. Ancak, yanmış bir materyal olur. Gölgede 54 dereceyi gören bir yerde bu tam bir aymazlık” şeklinde tepki gösterdi. Kentin Karaköprü ilçesinde oturan bir vatandaş da, “Karaköprü'de de aynen böyle. Ben yetişkin olmama rağmen dokunamıyorum” yorumunda bulundu.

“BİRAZ ABARTILMIŞ”

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise, tepkileri “Abartılı” bulduklarını söyledi. Söz konusu kaydırağın sac değil, kromdan yapıldığını söyleyen yetkililer, “Aynı kaydıraktan Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköprü'deki bir parkında da var. Bunu biz özel olarak imal etmedik. Bir oyuncak parkının içindeydi. Şu anda bu kaydırak plastik bile olsa havanın sıcak olduğu bir zamanda kullanmak mümkün değil. Sabah ve akşam serininde kullanılabiliyor. Havalar biraz sıcak olunca abartılmış” dedi.