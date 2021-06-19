Belediyenin yol inadı vatandaşı bezdirdi!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmadan önce Akçaabat'a bağlı bir belde olan Yıldızlı'da yaşayan Bekir İlyaz'ın 2.5 dönüm tapulu arazisi, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi dayanarak gösterilerek bedel ödenmeden yol çalışmasına dahil edilmek istendi. Bekir İlyaz ve kardeşleri belediyenin aldığı bu kararı Trabzon İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme İlyaz ailesini haklı buldu. Danıştay da mahkemenin kararını onadı.

‘Hukuk tanımıyorlar'

Trabzon'un Büyükşehir belediyesi olmasının ardından bu kez AKP'li Akçaabat Belediyesi devreye girdi, yine aynı maddeleri bahane gösterip araziyi almak istedi. Belediyenin bu talebini İlyaz Ailesi yine mahkemeye taşıdı. İdare Mahkemesi belediyenin arazilere el koymasını engelledi. Ancak belediye aynı kararı tekrar aldı. Bekir İlyaz yine yürütmeyi durdurma davası açtı. Belediyenin tavrına isyan eden İlyaz “Bizim arazilerimizin üst tarafına TOKİ konutları yapıldı. Devlet yolun genişletilmesi için belediyeye 18 milyon lira para gönderdi. Bu parayı ne yaptılar bilmiyorum. 17 yıldır uğraşıyorum. Mahkeme kararları var ama hukuk tanımıyorlar” diye konuştu.