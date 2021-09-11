Beton mikseri bu kez balkonda can aldı

Kırşehir'de evinin balkonunda oturan yaşlı kadın, beton mikserinin balkona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Standart boyut

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç’nin kullandığı 40 AT 405 plakalı beton mikseri yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza sırasında balkonda oturan M.A.’nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan mikser sürücüsü A.Ç. ise Kaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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