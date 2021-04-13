Bildiri yayınlayan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme

Daha önce adliyeye getirilen ve gözaltı süreleri uzatılan 10 amiralin verdiği ifadeler değerlendirilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından ek gözaltı süresi verilmişti. Gözaltı süreleri sona eren 10 amiral ile ifadeleri alınmak için tebliğ edilen 4 amiral de emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 emekli amiralin ise yaş haddinden dolayı gözaltına alınmaksızın ifadeleri alınmıştı.

Yürütülen soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırlamış olduğu bildiri için “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin 10'u gözaltına alınmasının ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına itiraz eden amiraller, kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmadığını beyan etmişti.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren bazı amirallerin serbest bırakılma talepleri de mahkeme tarafından reddedilmişti.

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