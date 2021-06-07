Bir AKP’li bürokrat daha ifşa oldu! İşte çift maaşın belgesi…

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaş alan AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam ediyor. Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz, çift maaş alan Bakan Yardımcısı Birpınar’ın aylık gelirinin 45 bin 917 lira olduğunu ileri sürdü.

BANKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Mehmet Emin Birpınar’ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik. Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL. Emlak Katılım YK Başkanı huzur hakkı: 18.000 TL. Aylık geliri: 45.917 TL” ifadelerini kullanarak Genel Kurul Toplantı tutanaklarını kaynak olarak gösterdi.