Bir gri pasaport skandalı daha! Mehter firarda…

Belediyelerin gezi organizasyonuyla gri pasaport çıkararak yurt dışına insan kaçakçılığı yaptıklarına dair bir iddia da Adana’nın Karataş ilçesi hakkında ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana'nın MHP’li başkan yönetimindeki Karataş Belediyesi’nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20’sinin Türkiye’ye dönmediğini açıkladı.

Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı resmi yazıyı da paylaştı.

“TAM BİR HAYALİ İHRACAT VE İNSANLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olayla ilgili şunları söyledi:

*8 Nisan'da Malatya Yeşilyurt Belediyesinde başlayan VIP insan kaçakçılığının bir ucu da Adana Karataş Belediyesi’ne ulaşmış durumda. Karataş Belediyesi’nin bir mehter ve halk oyunu takımı olmamasına rağmen yurtdışına 26 Eylül 2019'da 30 kişilik bir mehteran takımı gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor.

*Ama burada komik olan şey şu; Karataş Belediyesi’nin mehteran grubu yok. Tam bir hayali ihracat ve insanla karşı karşıyayız. Maalesef bu durumda İçişleri Bakanlığı tedbir almıyor, bunu yapanların da yüzü kızarmıyor.

*Maalesef İçişleri Bakanlığı körleri ve sağırları oynuyor, dünyada ortaya çıkan bu büyük rezaletle ilgili ülkeler tedbir aldı, tek ama tek duymayan, görmeyen İçişleri Bakanlığı. Almanya gri, yeşil pasaportlara kısıtlama getirdi. Maalesef İçişleri Bakanlığı herhangi bir şey yapmadı. İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyoruz.

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