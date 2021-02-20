Boğaziçili öğrencilerin aileleri: Çocuklarımız okullarına sahip çıkıyor, onlarla gurur duyuyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li Rektör Melih Bulu’nun atanmasını protesto eden öğrencilere, ailelerden destek geldi.

Bir video çekerek yetkililere seslenen aileler, şunları söyledi:

“HAKLI TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUM”

* 4 yıl önce üniversite sınavını kazanıp Boğaziçi’ne girdiğinde çok mutlu olmuştuk. Bir hekim olarak daha derinden yaşadığımız bu salgın süreci, özgür bilimin ne kadar gerekli ve hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.

* Çocuklarımız meşru ve haklı taleplerini barışçıl, demokratik yollarla dile getiriyorlar. Ben de bir anne ve yurttaş olarak onların bu haklı taleplerini destekliyorum.

“MÜCADELELERİNİN KARALANMASINA KARŞI DURACAĞIM”

* Oğlum Boğaziçi Üniversitesi’nde 1. sınıf öğrencisi. Parasız eğitim almak istediği için bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi’ni tercih etti.

* Akademik özerklik için seçim istemek ve bunu meşru bir biçimde ifade etmek nasıl suç olabilir? Peki meşru eylemlere karşı orantısız güç kullanmak?

* Üniversiteyi abluka altına alarak çevresine keskin nişancılar yerleştirmek… Bunların adı nedir?

* Bu nedenle mücadelelerinin karalanmasına ve susturulmasına hep karşı duracağım.

“ÇOCUĞUM OKULUNA SAHİP ÇIKIYOR”

* Evladım Boğaziçi Üniversitesi’nde 3. sınıf öğrencisi. Çocuğumu tek ebeveyn olarak bu yaşa getirdim.

* O sorumluluk sahibi, değer yargılarına sahip çıkan bir insandır. Evine, ailesine bağlı olduğu gibi okuluna da sahip çıkıyor.

* Bunlar için ona saygısızlık yapılmasına iznim yoktur. Hepimiz için evlatlarımız değerlidir. Onunla gurur duyuyorum.

“SAHİP ÇIKTIK, ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

* Boğaziçi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Sergen’in babasıyım. ‘Çocuklarınıza sahip çıkın’ diyenlere cevabımdır.

* Bizim çocuklarımız, yıllarca süren, disiplinli bir çalışmanın neticesinde, girmiş oldukları sınavdan Türkiye derecesi yaparak bu üniversiteye kayıt yaptırdılar.

* Bizim çocuklarımız yanlış bir şey yapmıyor. Bizim çocuklarımız okullarına, okullarının değerlerine sahip çıkıyorlar.

* Bundan önce çocuklarımıza sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı destekliyoruz.