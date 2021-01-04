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Borcum yok dedi, dükkan sahibini öldürdü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti. İş yerinin kirasını ödediğini iddia eden Eyüp Duman (34), kira borcunun ödenmediğini savunan Tuncay Avcı'yı (52) tabanca ile bir el ateş ederek öldürdü.

Güncellenme: 16:46, 04/01/2021
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Borcum yok dedi, dükkan sahibini öldürdü

Savaştepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde fason tekstil üretimi yapan Eyüp Dumanın iş yerinin mülk sahibi iş adamı Tuncay Avcı, alacağı için bugün fabrikaya geldi. İkili arasında alacak, verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Duman, kira parasını ödediğini söylerken, Tuncay Avcı ise, borcun ödenmediğini belirtti. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Duman, ruhsatsız tabancasıyla, Tuncay Avcının karın bölgesine bir el ateş etti.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olay yerinde bulunan işçiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tuncay Avcı’ya ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Duman ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Duman, gözaltına alınarak Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tuncay Avcının cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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