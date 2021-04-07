Bu bilgiler ancak Yargıtay Başkanlığı’ndan alınabilir

Amiral yakınlarının listesi iktidara yakın medyada yayınlandı. CHP'ye üye olmaları bazı medya organlarınca ‘Suçmuş' gibi gösterildi. Hukukçular bu skandalı şöyle değerlendirdi:

İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan: Kişisel veriler en temel insan haklarındandır ve deşifre edilemez. Nereye verildiyse, orada kalır. Amacı dışında kullanılamaz, asla açıklanamaz. Normal şartlarda bu bilgi ancak Yargıtay Başsavcılığı'ndan alınabilir. Yargıtay'ın böyle bir bilgiyi verdiğinin düşünülmesi inanılmaz bir şey. Başka türlü ne Cumhurbaşkanı, ne İçişleri Bakanı bilebilir. İçişleri Bakanına ancak Yargıtay'dan verilmiş olabilir. Yargıtay, yarın önüne gelme ihtimali olan bir dosya için açıklama da yapıyor. Sen yarın nasıl bu yargılamanın parçası olacaksın?

ANAYASA'YA AYKIRI

Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk: Emekli amirallerin açıklamaları ve bildirileri cebir, şiddet içermiyor. Suç unsuru yoktur. Amirallerin kendilerinin ve bazı akrabalarının CHP'ye üye oldukları yönündeki beyanları ise talihsizliktir. Partiye mensubiyet suç değildir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırıdır. Kişisel veriler, ancak kanunda gösterilen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Levent Gök: Bu durum suç teşkil etmektedir. Kişisel bilgileri verenler de aynı suçu işliyor, organize bir suçtur. Tam bir fişlemedir. Bu ülke için gerekirse canını ortaya koymuş olan insanların ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Ne hukuken ne de ahlaken kabul edilemez. Bu suçun siyasi ve bürokratik tarafı olduğu ortadadır. Ortaklaşa suç oluşturur. Herkesin kişisel verilerinin korunması gerekir.

Avukat Doğan Erkan: Burada, hem özel hayatın gizliliğini ihlal edilmiş, hem kişisel veriler hukuka aykırı biçimde ele geçirilip açıklanmıştır. Üç ayrı suç var. Bu yapılan kişileri hedef de göstermektir. Bu bilgilerin elde edilmesi de kaydedilmesi de yayınlanması da ayrı ayrı suç oluşturuyor. Basın özgürlüğü, kişileri ve onların özel ve aile hayatlarını ifşa etme yada hedef göstermenin aracı olamaz.