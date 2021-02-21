Bu kafa ile depremden sağ çıkılmaz

1999 yılındaki Marmara depreminde 17 bin kişinin hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kocaeli ağır hasar gördü. Şehrin büyük bölümü yıkıldı. Deprem sonrası ayakta kalabilen 26 bina ağır, bin 452 bina da orta hasarlı olarak belirlendi. Aradan 22 yıl geçti bu binalar hala yıkılmadı ve içinde 7-8 bin vatandaş oturuyor. Ne belediye ne valilik binaları yıkmadığı gibi boşaltılmasını da sağlamadı.

VALİLİK BİNALARI YIKMALI

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Gökmen Mengüç ‘'Normalde bunların hepsi ağır hasarlı ama orta hasarlı diye geçiyor. İçinde halen yaşanıyor. 2021 yılı içerisinde bu yapıların tamamının yıkımıyla alakalı süreç başlattık'' dedi. Binlerce kişinin 22 yıldır ağır hasarlı binalarda oturmasına göz yumulurken, AKP'li Belediye yıkımı ancak 22 yıl sonra gündemine alabildi. Mengüç, şunları söyledi: “Biz 2021 yılı içerisinde bu yapıların tamamının yıkımıyla alakalı olarak bir süreç başlattık. Yıkım sorumluluğu Valilikte. 2021 Haziran ayından itibaren bu yapıların yıkımı işlemine başlayacağız. 356 tanesi metruk, bunlardan 70'ini yıktık. Yıl sonuna kadar da geri kalan binaları yıkacağız.”

Vatandaşlar binaları güçlendirmeye çalıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Gökmen Mengüç, “Marmara depremi sonrası ağır ve orta hasar almış ve henüz yıkılmamış yapılarımız var. Ağır hasarlı 26 yapı var ve bunlar bir ya da 2 katlı. Ağır hasarlı yapıların güçlendirilmemesi gerekirken vatandaşlar kendi imkanlarıyla güçlendirmişler ve yargı kararıyla 5-6'sının da yıkımı da durdurulmuş. 1.452 tane de orta hasarlı yapımız var. Bu binaların güçlendirilmesiyle alakalı olarak Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından birer yıl uzatmak suretiyle 2009'a kadar bu uzatma yapıldı. 2009 sonrası yapılmadı” dedi.