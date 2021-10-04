Bugün başlayacak, yarın artacak… Yağışlara dikkat

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yağışlı hava bugün yurdun kuzey kesimlerinde kendini gösterecek. Yarın kuvvetlenecek ve etki alanını genişletecek olan yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında bir miktar düşüş yaşanacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni haftaya dair yayınlanan hava durumuna göre bugün Türkiye’nin kuzey kesimlerinde hafif yağışlar görülecek. Yağışlar yarın etki alanını genişletirken kuvveti de artacak. Çarşamba gününe kadar, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi’nin tamamında yağış bekleniyor.

İSTANBUL’U DA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin kuzeydoğu, Balıkesir’in kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.