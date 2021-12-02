Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etti

Edirne'ye alışveriş için sabahın erken saatlerinden akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sokaklarda oluşturduğu yoğunluk, Bulgaristan sokaklarını anımsattı. Edirne esnafı, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.

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Bulgaristan’ın para birimi 1 Leva’nın 8 TL’ye yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın etti. Bulgaristan plakalı araçların yoğun olduğu Edirne sokakları adeta Bulgaristan sokaklarını anımsattı.

Soluğu Bostanpazarı semtinde alan Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün aldı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne’den ayrıldı.

“HER YER BULGAR YABANCILIK HİSSETMİYORUZ”

Ayda 20 gün Edirne’ye alışverişe geldiğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Mine Salim, Edirne’nin hemen hemen her köşesinde Bulgaristan vatandaşı olduğu için hiç yabancılık hissetmediğini ifade etti.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, Edirne’de alışveriş yakmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, gıda ürünlerini Edirne’den aldığını anlattı.

Edirneli esnaf Metin Doğan ise müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Bir başka esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının bakla başta olmak üzere yiyecek ürünleri aldığını belirtti. (İHA)