Bursa’da selin zararı büyük: 10 bin dekar tarım alanı zarar gördü

Bursa’da dün sağanak yağışın etkisiyle sel meydana geldi. Karacabey’de derelerde meydana gelen su taşkınında, 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

“10 BİN DEKAR TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ”

Karacabey'de dün akşam aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınlarının yaşandığı bölgede, CHP İlçe Başkanı Gönül Avil ve yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulunan Orhan Sarıbal, şöyle konuştu:

* Sel felaketinin vurduğu Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar mahallelerinde ekili buğday, soğan, karpuz, domates, biber, bezelye gibi ürünlerin ekili olduğu 10 bin dekar tarım alanı hasar gördü.

* Evleri ve tarlaları su altında kalan vatandaşlar; bölgede 40 yıldır bir türlü bitirilemeyen Yeşildere Barajı ve DSİ tarafından ıslahı yapılmayan dere yataklarının yaşanan sel felaketine neden olduğunu aktardılar.

* Aynı sel felaketinde bölgeye çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri de mağdur oldu. Bölgedeki 300 mevsimlik tarım işçisinin çadırları ve eşyaları zarar gördü. Ayrıca şu anda temiz suları da yok.

“ZARAR CİDDİ, HASAR TESPİTİ YAPILMALI”

Doğal afetlerin durmadığına dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şöyle konuştu:

* Meydana gelen selde sadece tarım arazileri değil, çiftçinin tarım ekipmanları da zarar görmüş durumda. Ciddi bir hasar görülüyor.

* Tek sevindirici nokta ise can kaybının olmaması. Ekim alanları tahrip olan çiftçilerin borçlarını faizsiz ertelemesi, tekrar ekim yapacak çiftçilere tohum, fide ve gübre desteği verilmesi, hayvancılık yapan çiftçilerimize de yem desteği gerekiyor.