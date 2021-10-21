Çalınan dizel aracını benzinli olarak buldu

İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla götürdükleri Adana'da sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokudukları ortaya çıktı.

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İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokuyarak organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı.

YANLARINDA PLAKALARLA İSTANBUL’A GELİYORLARMIŞ

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstanbul’a geldiklerini, yanlarında çalıntı otomobillere takacakları sahte plakaları da getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan takipler sonucu bavullarındaki plakalarla havalimanına gelen hırsızların, İstanbul’daki suç ortakları ile buluştukları, getirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve marka çalıntı araçlara takarak karayolu ile Adana’ya döndüklerini tespit etti.

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR

Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek yolda yaşanan çevirmelerde yakalanmaktan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması için İstanbul’a gelirken cep telefonlarını Adana’da bıraktıkları ve bir arkadaşlarının telefonuna yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak polisin teknik takibinden kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi.

KENDİ ARALARINDA ŞİFRELİ KONUŞUYORLARMIŞ

Şüphelilerin ayrıca aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında şifreler kullandığı belirlendi. Polis yaptığı teknik takip sırasında da bu şifreleri tek tek çözdü. Şüphelilerin çalıntı araçlara kendi aralarında “Gözlük” şifresi verdikleri, “Gözlükler hazır mı almaya geliyoruz.” şeklinde konuştukları belirtildi. İstanbul’a hırsızlık için gelen şüphelilerin ise “Yine tatile çıkıyoruz.” diyerek şifreli mesajlarla birbirleriyle haberleştikleri öğrenildi.

OPERASYON ADANA’DA YAPILDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün operasyon yaptı. İstanbul’dan Adana’ya giden polis ekipleri daha önceden tespit ettikleri şüpheliler Mustafa A.İ.(45), Mehmet C.A.(63) ile Nashan A.(55)’yı gözaltına aldı. İstanbul’a getirilen şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 29 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

DİZEL ARACINI BENZİNLİ OLARAK BULDU



Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek çalınan otomobilini teslim almaya gelen Öğretmen Bayram Tuncer ise büyük bir şok yaşadı. Bir yıl önce evinin önünden otomobili çalınan Bayram Tuncer’i dizel olan otomobilinin benzinliye dönüştüğünü gördü. Bayram Tuncer “Arabamın bulunduğuna sevinemedim. Otomobilim dizeldi şimdi benzinli olmuş. Motor ve şasi numaralarını değiştirmişler. Bu haliyle otomobilin artık trafiğe çıkamayacağını söylediler. Aracı trafikten çekip hurda olarak satmak zorundayım.” dedi.

MAĞDUR: YOLDA YİYECEĞİMİZ BÖREKLERİ BİLE ÇALDILAR

Öte yandan Sefaköy’de köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece otomobilleri çalınan Fikret Uzun ve Emine Uzun da araçlarını bir yıl sonra polisten teslim aldı. Çalınan araçlarının Anamur’da bulunduğunu söyleyen çift gözyaşları içinde araçlarını teslim aldı. Aracı teslim alırken konuşan Emine Uzun “Köye gidecektik. Otomobilimizi yükledik. Hatta yolda yiyeceğimiz börekleri bile yerleştirdik. Ancak sabah kalktığımızda aracımızın çalındığını gördü. Çok üzüldük. Bu aracı güçlükle almıştık. Şimdi bulunduğuna çok sevindim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hırsızlar bir daha böyle şeyler yapmasınlar” dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile polisin düzenlediği operasyon anları da kameraya yansıdı. (DHA)