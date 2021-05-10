Cami hoparlöründen tepki çeken dua: Oruç tutmayanın başı ağrısın

Manisa Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'ndeki Mesir Cami'nde hoparlörlerinden ramazan ayı dolayısıyla imamın yaptığı duayı dinleyenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Mesir Cami'nin hoparlörlerinden verilen dua sırasında ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın’ cümlesi dikkatleri çekti. CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoda akşam saati yayınlanan duada geçen cümleler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İKİ GÜN BOYUNCA OKUNMUŞ

CHP'li Biçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Manisa Mesir Cami'mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım.”

MÜFTÜLÜK: İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Duanın sosyal medyada yayılmasının ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök yaptığı kısa açıklamada, konuyu araştırdıklarını ifade ederek, “Konuyla alakalı ön inceleme ve soruşturma başlattık. Yaşanan durum il geneli ile alakalı bir durum değil. Tek bir camimizde yaşanan durum” dedi.