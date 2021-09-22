Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede?

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de açılacağı duyuruldu. Çanakkale Köprüsü Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa ediliyor. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise dudak uçuklattı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 15 euro olarak belirlendi.

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Çanakkale Boğazı’nın ilk ve Marmara Bölgesi’nin beşinci asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Söz konusu tutar, bugünkü kurla 152 TL’ye denk.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

15 euro bugünkü kurla yaklaşık 152 TL'ye denk geliyor.

Dün akşam NTV canlı yayına katılan Karaismailoğlu, “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

Yap işlet devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Ocak 2017'de Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. 2022'de açılacak köprü için Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN GEÇİYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa ediliyor.

Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri’deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir’deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NASIL YAPILDI?

Çanakkale Boğazı’na köprü yapma düşüncesi ilk kez 1984-1989 yılları arasında ortaya atıldı. Daha sonra 1994’te tekrar gündeme gelen köprü projesi için 1995’te ihaleye çıkıldı. 18 yabancı firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, projenin yapılabilir olmadığını belirterek projeden çekildi.

3 Mart 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yeniden gündeme alınan köprünün adının 1915 Çanakkale Köprüsü, olacağını açıkladı. 26 Ocak 2017 Perşembe günü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini, en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Güney Kore) – Limak – SK (Güney Kore) – Yapı Merkezi OGG kazandı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla, köprünün temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang’ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020’de köprünün kuleleri tamamlandı.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya’daki Akashi Kaikyō Köprüsü’nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı’nda 18 Mart 1915’te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur.