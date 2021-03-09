Canan Kaftancıoğlu duyurdu: Parti içi soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından CHP Bahçelievler Belediyesi Meclis üyesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

* 4 Mart 2021 tarihinde Kovid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili, konu yargıya intikal ettiği ve haberdar olunduğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.