Canan Kaftancıoğlu, kendisine hakaret eden kişinin özür dilemesi üzerine tazminat almaktan vazgeçti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında 2020 yılında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşım üzerine şikayetçi olmuştu.

Hakarette bulunan ve tazminat ödemesi hususunda uzlaşılan kişi pişmanlığını belirterek, sosyal medya üzerinden özür metnini kamuoyu ile paylaştı.

ÖZÜR DİLEYİNCE TAZMİNAT ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Bunun üzerine Kaftancıoğlu tazminat talebinden de vazgeçti. CHP İstabul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tazminat ödemesi hususunda uzlaşılan kişi ile ilgili İl başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu Covid-19 salgın sürecinde halkımızın yaşadığı ekonomik buhranı dikkate alarak, samimi pişmanlığını belirten yurttaştan tazminat alacağını talep etmemektedir” denildi.

“PİŞMANLIĞIN BENİM İÇİN YETERLİ VE KIYMETLİ”

Mehmet Ali Çolak’ın, “Sn. Canan Kaftancıoğlu hakkında Nisan 2020’de attığım bir twit içinde hakaret içerikli beyanda bulunduğum için kendisinden ve kamuoyundan özür dilerim. Saygılarımla. #CananKaftancıoglu” şeklinde paylaşımına yanıt veren Kaftancıoğlu, “Sevgili Mehmet Ali Çolak, o gün ettiğin hakaret senden ziyade iktidarın yalanlarla kutuplaştırıcı ve kişileri düşmanlaştırıcı sürecinin bir sonucu. Hal böyle olunca pişmanlığın benim için yeterli ve kıymetli. Kazandığım nakdi tazminattan vazgeçiyorum. Ailenle güle güle harca” ifadelerini kullandı.