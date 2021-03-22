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Cemal Enginyurt: Bay Kemal, dolar komplosu kurdu

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Türk Lirası'ndaki sert düşüşü değerlendiren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık kullandığı "Bay Kemal" ifadesine gönderme yaparak "Dış güçler ve Millet İttifakı kumpas ve komplo kurdu bize. CHP özellikle Bay Kemal tuzak hazırladı" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:05, 22/03/2021
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Cemal Enginyurt: Bay Kemal, dolar komplosu kurdu

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine ait sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısı değiştirilmesine ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bay Kemal ifadelerini kullanarak imalı bir eleştiri yapan Enginyurt, “Bugün yüzde 15 fakir uyandık güne. Dış güçler ve Millet İttifakı kumpas ve komplo kurdu  bize. CHP özellikle Bay Kemal, gece yarısı Merkez Bankası Başkanını görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı. Bay Kemal! Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız” diye yazdı.

TROLLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaptığı yorumlar nedeniyle trollerin kendisine saldırdığını belirten Enginyurt, “Dolar yükseliyor, biz endişe duyuyoruz. Troller saldırdıkça saldırıyor. Arkadaş! Bir çift söz de yönetenlere söyleseniz ya. Yani susalım mı? Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor. Ses etmeyelim mi? Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım? Susarsak gök girsin, kızıl çıksın” ifadelerini kullandı. Enginyurt, dolara gece yarısı operasyon yapanlar ile yüksek kurdan dolar satanların açıklanmasını istedi.

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