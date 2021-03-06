Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Valiliği’ni ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren İl Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlatmış olduğu seferberlik kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık.

* Ve şu anda devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutun inşaatı gerek TOKİ Başkanlığımızla gerekse belediyelerimiz eliyle bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

* Bu kapsamda vatandaşımıza 15,5 milyar lira gerek kira gerekse kamulaştırma yardımları oldu. Ülkemizin 5 yıllık hedeflerinde acil öncelikli 1,5 milyon konutunu sağlamaktır.

“ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK”

Bakan Kurum vatandaşlara bu süreçte mağdur olmamaları için destek verdiklerini ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

* Bununla ilgili şehirlerimize giderek, kentsel dönüşüm kararlarımızı alıyoruz.

* Diğer taraftan vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için meclisimizde önemli kararlar aldık.

* Bununla ilgili bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarlarını 125 binlerden 200 bin TLye çıkardık.

* Amacımız, hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz vatandaşımızı rızası çerçevesinde, yerinde hızlı ve gönüllü prensipleriyle dönüştürmektir.

* Son bir asırdır 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. DHA