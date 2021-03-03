CHP heyeti Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti

Aralarında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve İstanbul il başkan yardımcılarının yer aldığı CHP heyeti Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Heyet ilk olarak altı yıl önce basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katline ilişkin davanın ikinci duruşmasını Diyarbakır adliyesinde izledi.

DİYARBAKIR ANNELERİ’Nİ ZİYARET ETTİLER

Duruşmanın ardındn CHP Grup Başkanevkili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

CHP heyetinin ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Özgür Özel, “Tek talepleri evlatlarına kavuşmak olan Diyarbakır Anneleri’ni Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanımız Gönül Özel ile ziyaret ettik. Siyaset ve Parlamento hiçbir annenin acısına kayıtsız kalmamalı gözyaşlarını dindirmek için devrede olmalıdır” dedi.