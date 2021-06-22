CHP, Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’ndan çekildi

CHP, Meclis'te kurulan Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'ndan çekildi. Geçen haftaki toplantıda CHP'li komisyon üyesi Suzan Şahin'e söz verilmemesi üzerine çıkan gerginliğin ardından toplantıyı terk eden CHP'li üyeler, 14. toplantıya katılarak bir bildiri okudu.

Komisyon Başkanı AKP'li Öznur Çalık'ı protesto eden CHP'li üyeler, komisyondan süresiz çekilme kararı aldı. Komisyonda Suzan Şahin, Gamze Taşçıer, Aysu Bankoğlu ve Neslihan Hancıoğlu'ndan oluşan CHP heyeti 7 maddede sıraladıkları gerekçeleriyle komisyonun amacından saptırıldığını açıklayarak, çekildiklerini bildirdi.

“KOMİSYONUN VARLIĞINA VE ÜYELERİNE HAKARETTİR”

CHP heyeti, şu ifadeleri kullandı:

1-) Müzakere ortamının oluşmaması adına Komisyon Başkanı'nın ısrarlı bir çaba içerisinde olması ve komisyon çalışmalarının monolog şekline indirgenerek, kısaca, ‘sorunu sor cevabına yorum yapma' şeklindeki işleyişteki ısrar.

2-) Komisyon takvimi ve işleyişinin ısrarla bizlerle paylaşılmaması, daha ilk toplantıdan itibaren usul ve süreçle ilgili taleplerimizin göz ardı edilmesi.

3-) Bir Baro Başkanının bu Meclis çatısı altında, seçilmiş milletvekillerine yönelik hakaret içeren ve kendince had bildirmeye dönük sözlerine Komisyon Başkanı'nın gerekli tepkiyi göstermemesi ve ısrarlı çağrılarımıza rağmen özür dilemeye davet etmemesi, Meclis'in itibarına ve milletin iradesine yönelik bu saldırının göz ardı edilmesi.

4-) Konuşma sürelerimizin sürekli kesilmeye çalışılması, gerek sunumlarla ilgili gerekse de kadına yönelik şiddetin sebepleriyle ilgili genel fikir ve görüşlerimizi ifade etme çabamızın Komisyon Başkanı tarafından ısrarla engellenmesi.

5-) Komisyon Başkanının, komisyonda sunum yapan davetlilere yönelttiğimiz sorular üzerine, hangi sorularımıza cevap verilip verilmemesi yönünde kendince telkinde bulunuyor olması ve bu tavrını ısrarla sürdürüyor oluşu.

6-) Komisyona katılan Bakanlık ve kurum temsilcilerinden yazılı gönderileceği söylenen ve hatta geldiği de ifade edilen, ancak Komisyon Başkanı tarafından bir türlü tarafımıza ulaştırılmayan ve gündemin soğutularak verilen cevapların güncelliğini kaybetmesine yönelik çaba içerisinde olunması.

7-) Farklı görüş olmanın da ötesinde, çok eşliliği ve 15 yaşında çocukların evlenmesini savunan, İstanbul Sözleşmesi'nin de ötesine geçerek Lanzorette Sözleşmesi'ni dahi tartışmaya açan, evrensel temel insan haklarından rahatsız olduğunu ifade eden, 6284 sayılı kanunun kaldırılması konusunda talepleri yönelten kişilerin Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İle ilgili bir komisyona davet edilmesi, başlı başına bu komisyonun varlığına ve üyelerine hakarettir.

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