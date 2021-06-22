CHP’den 23 Haziran çıkarması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yönetimindeki CHP İstanbul İl Örgütü, iptal edilen seçimlerin tekrarının yapıldığı 23 Haziran'ın ikinci yıl dönümünde 39 ilçede eş zamanlı sahaya çıkıyor.

CHP TAM KADRO SAHADA OLACAK

23 Haziran'ın ikinci yıl dönümünde “2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, Milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 81 İl Başkanı, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları-yönetimleri ve meclis üyeleri, önceki dönem parti yöneticileri ve partililer 2 yıl önce oy istedikleri bölgelerde saha çalışmalarına katılacaklar.

39 İLÇEDE VATANDAŞLAR DİNLENECEK

“2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu ile 39 ilçede eş zamanlı yapılacak saha çalışmalarında vatandaşlar dinlenecek, vatandaşların yaşadığı güncel sorunlara yönelik CHP’nin çözüm önerileri anlatılacak ve 37. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” ile çalışma yapılan ilçe özelinde CHP'li belediyelerin iki yıllık süreçte yaptığı çalışmalar, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç olmadığı ve İstanbul Sözleşmesi'ne CHP'nin yaklaşımı anlatılacak.

TBMM'de görevli olacak vekillerin dışında tam kadro İstanbul'da olacak CHP yöneticilerinden; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Büyükçekmece'de, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Şişli'de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Fatih'te, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel Pendik'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık Başakşehir'de saha çalışmalarına katılacak.

CHP LİDERİ 23 HAZİRAN DEMOKRASİ ŞENLİĞİNE KATILACAK

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen saha çalışmaları, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 39 ilçe başkanlığında saat 10:00'da eş zamanlı olarak düzenlenecek buluşma ile başlayacak. Buluşmanın ardından saha çalışmaları ile vatandaşlar ve esnaflarla buluşulacak ardından muhtarlarla bir araya gelinecek.

Saha programlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne katılım sağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği “23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne katılarak parti yöneticileri ve üyelerle bir araya gelecek.