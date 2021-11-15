CHP’den çağrı: Bu skandalın üstü kapatılmasın, sorumlular ortaya çıkarılsın

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sorumlular ortaya çıkarılsın, bu skandal kapatılmasın" çağrısında bulundu. CHP'li Adıgüzel ise Bakan Yanık'a "Devletin bir kurumunun uyuşturucu zulası haline getirilmesi karşısındaki sessizliğinizin sebebi üzerini örtme çabanız mı?" diye sordu.

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Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği ortaya çıkmış, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda İl Müdürlüğü'nde görevli bir personel gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Olaydan günler sonra açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

“SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILSIN, BU SKANDAL KAPATILMASIN”

Konuyu ilk olarak gündeme getiren isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada hiçbir istifa gelmemesine dikkat çekti.

Ağbaba, “Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum, uyuşturucu zulası olmuş. Başka ülke olsa yer yerinden oynardı biz de ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ADIGÜZEL'DEN BAKAN YANIK'A: SESSİZLİĞİNİZİN SEBEBİ ÜZERİNİ ÖRTME ÇABANIZ MI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise, “Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ne bir açıklama yaptınız, ne de il müdürünü görevden aldınız. Devletin bir kurumunun uyuşturucu zulası haline getirilmesi karşısındaki sessizliğinizin sebebi üzerini örtme çabanız mı?” diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a seslendi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ BODRUM KATINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 30.10.2021 tarihinde Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı. Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştu.

F.D. isimli İl Müdürlüğü personeli, “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31.10.2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ilk soruşturmasını 04.11.2021 tarihinde başlatmıştı. F.D. isimli şahsın iş akdinin 05.11.2021 tarihinde kesildiği belirtildi. Bununla ilgili açıklama ise 10 gün sonra yapıldı.

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